Die Schüler haben verschiedene Hintergründe und kommen aus unterschiedlichen Elternhäusern. «Das Lernen kam über die Hausaufgaben ins Elternhaus. Das sollte aber eigentlich im Schulhaus passieren, denn die Schule ist der Lernort, nicht das Zuhause», so Schäpper. Hausaufgaben könnten manche Schüler überfordern, weil sie keine Hilfe hätten, andere erhielten wiederum zu Hause Hilfe.

Viermal in der Woche Lernzeit

Doch die Hausaufgaben einfach zu streichen, wäre der falsche Ansatz. Wie das «St.Galler Tagblatt» schreibt, hat das Primarschulhaus dafür die Lernzeit eingeführt. Diese wird viermal in der Woche durchgeführt. «Die Schüler investieren, je nach Alter und Stufe, 15 bis 30 Minuten in die Lernzeit», so Schäpper. Sie entscheiden selber, woran sie arbeiten möchten. Die Lehrer stellen ihnen Aufgaben von aktuellen Themen zusammen und übernehmen eine Coachingfunktion.