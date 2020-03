«Niemand soll allein gelassen werden», sagt die St.Galler Regierungspräsidentin Heidi Hanselmann. Sie meint insbesondere die ältere Bevölkerung, die zu einer der Coronavirus-Risikogruppen gehört. Gemeinsam mit den Gemeinden werde in den nächsten Tagen ein Brief an alle Senioren verschickt. «Damit jeder weiss, wo er Hilfe anfordern kann», erklärt Hanselmann. Die Gemeinden werden mit der Koordination der Nachbarschaftshilfe beauftragt.

«Es wird einen Anstieg geben»

Laut der Gesundheitsdirektorin haben die Spitäler im Kanton St.Gallen die Corona-Situation aktuell noch im Griff. «Es wird aber einen Anstieg geben. Darauf bereiten sich die Spitäler bereits seit einigen Wochen vor.» Jene Behandlungen, die nicht dringend sind, sollen verschoben werden – damit Betten für Schwerkranke freiwerden.

Hanselmann appelliert erneut an die Bevölkerung, die Hygieneregeln des Bundes umzusetzen, und möglichst zu Hause zu bleiben. «Das sind einschneidende Massnahmen, sie machen keine Freude. Wenn wir aber zusammenstehen, können wir die Ansteckungswelle eindämmen.» Eine Überlastung des Gesundheitssystems soll um jeden Preis verhindert werden. «Das hätte zur Folge, dass auch eine Person nach einem Töffunfall und eine Freundin mit Brustkrebs nicht mehr behandelt werden könnten.»