Sparen und Schliessen – die neue Spitalstrategie in Kürze

10 Forderungen: So wollen die Gemeinden ihre Spitäler retten

Die Regierungen der Kantone Appenzell Innerrhoden, Appenzell Ausserrhoden, Graubünden, Glarus und St.Gallen haben am Mittwoch eine Absichtserklärung für eine gemeinsame Spitalstrategie unterzeichnet. Nur einen Tag später folgt bereits die neue Spitalbotschaft der St.Galler Regierung.

Die Strategie «4plus5», mit Spitälern in Grabs, Uznach, Wil und St.Gallen und Gesundheits- und Notfallzentren (GNZ) in Altstätten, Wattwil, Flawil, Rorschach und Walenstadt, wurde in mehreren Punkten angepasst. Der Grund für die Anpassung waren die Rückmeldungen aus der Vernehmlassung, über hundert Parteien, Gemeinden, Kantone, Spitäler, Ärzte-Gruppierungen, Berufsverbände, Organisationen und Privatpersonen haben sich gemeldet.

Das sind die wichtigsten Anpassungen:

Weniger Vorgaben bei den Gesundheits- und Notfallzentren

Dass Gesundheits- und Notfallzentren aufgebaut werden, ist in der Regierung unbestritten. «Eine uniforme Ausgestaltung ist jedoch nicht zielführend», heisst es. Das bedeutet: Die Ärzte sollen festlegen, wie die konkreten Betriebszeiten und wie das Bettenangebot aussehen soll. Dazu sprechen sie sich mit den Spitälern ab. Die GNZ werden durch Private betrieben, sollten keine gefunden werden, beauftragt der Kanton die Spitalverbunde.

Sonderstellung Walenstadt und Wattwil

Für den Standort Walenstadt gibt es noch keine Entscheidung. Zuerst wird mit den anderen Kantonen – Graubünden und Glarus – abgeklärt, wie weit eine Zusammenarbeit Sinn ergibt. «Diese Abklärungen will die Regierung bis voraussichtlich 2024 abschliessen. Dieser Zeitplan ist möglich, weil das Spital Walenstadt in seiner aktuellen Form ohnehin bis 2027 fortgeführt wird», heisst es. Möglich ist danach eine Weiterführung mit einem stationären Angebot oder ein GNZ.

In Wattwil soll zum GNZ ein Kompetenzzentrum für spezialisierte und hochspezialisierte Pflege unter der Trägerschaft der Solviva entstehen. So könne eine Nische besetzt werden. Das Angebot für die Alkoholkurzzeittherapie wird weitergeführt. «Daneben würden Personen mit abgeschlossener Behandlung im Akutspital, aber keiner ausreichenden pflegerischen Betreuung zu Hause oder noch fehlendem Pflegeplatz im Alters- und Pflegeheim eine Übergangslösung erhalten. Mit diesen Massnahmen werden Arbeitsplätze und Wertschöpfung im Toggenburg erhalten», teilt die Regierung mit.