In der St.Galler Innenstadt wurde am Abend des Ostersonntags fast jeder und jede nach dem Grund des Aufenthalts gefragt, folgte keine plausible Erklärung, wurden Wegweisungen verteilt. Die St.Galler Stadtpolizei wollte so eine erneute Krawallnacht verhindern. Rund 650 Personen wurden weggewiesen.

Kritik an Wegweisungen

Die Wegweisungen von 30 Tagen bedeuten, dass sich die betroffenen Personen nicht in der Stadt aufhalten dürfen. Allerdings stellte die Polizei klar, dass Aufenthalte im Bezug auf die Arbeit und die Schule oder wichtige Besorgungen erlaubt seien.

Nach den Wegweisungen kritisierten Betroffene das Vorgehen der Polizei. Die Wegweisungen seien teilweise zu unrecht erteilt worden.