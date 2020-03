St.Galler Tanzcrew gewinnt Süddeutsche Hip-Hop Meisterschaften

Die St.Galler Tanzgruppe «La Fam Crew» hat sich an der Süddeutschen Hip-Hop Tanzmeisterschaft «Urban Dance Organisation» in Pforzheim an die Spitze getanzt. Sie haben sich somit für die Deutschen Meisterschaften qualifiziert.

Die St.Galler Tanzcrew «La Fam» hat die Süddeutschen Meisterschaften in der Kategorie Over 18 Advanced gewonnen und sich somit für die Deutschen Meisterschaften, welche im Mai stattfindet, qualifiziert. Die Tänzer von «La Fam» kommen aus den Kantonen St.Gallen und Graubünden, sowie aus dem Vorarlberg. Ihr Ziel ist es, an den Deutschen Meisterschaften einen Podestplatz zu ergattern und sich somit für die Europa- bzw. Weltmeisterschaften zu qualifizieren.