St.Galler Unternehmer spendiert Bratwürste und Pasta

Es soll wieder Leben in die Stadt St.Gallen einkehren. Deshalb lädt der Unternehmer Stefano Patta am 8. August jede und jeden auf eine Bratwurst oder Pasta mit Sugo ein, schreibt das «Tagblatt». An «San Gallä für alli», wie der Anlass heisst, nehmen 24 Restaurants und eine Metzgerei teil.

Patta nimmt sämtliche Kosten für die Speisen auf sich. Wie viele Leute zu dem Bratwurst und Pastaplausch kommen werden, sei schwer abzuschätzen. Die Kosten dürften aber so oder so hoch ausfallen: «Das dürfte etwa so viel kosten wie mehrere Porsches. Ich hab' ja schon einen», sagt Stefano Patta.

Doch weshalb gibt Patta so viel Geld aus, um ihm unbekannte Menschen einzuladen? «Das hat keinen politischen Hintergrund, es ist kein Marketing und ich will auch nichts zurückgeben.» Es sei ihm aber wichtig, dass die Leute wieder einen Grund zum Feiern hätten.

Wer an der Aktion teilnehmen will, kann sich bis am 4. August hier anmelden.

(red.)