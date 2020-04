St.Galler Velo-Lieferdienst frühzeitig lanciert

Aufgrund der Corona-Krise kämpfen zahlreiche Geschäfte schweizweit um ihre Existenz. Eine Alternative, um die finanziellen Einbussen zu mindern, ist der Ausweg in den Online-Handel. Die dadurch entstandene Päckchenflut ist eine Herausforderung für die Post. Ein neuer St.Galler Lieferdienst kann Abhilfe schaffen.

Vorzeitig lanciert wegen Corona

Eine Trägerschaft bestehend aus der Stadt St.Gallen, der AGGLO St.Gallen-Bodensee, der Pro City St.Gallen sowie dem Velokurier «Die Fliege» bietet ab heute einen neuen Velo-Kurier-Dienst an. Die bestellte Ware könne so noch am selben Tag und im gewünschten Zeitfenster ohne Lieferverzögerungen per Velo nach Hause transportiert werden, schreibt die Trägerschaft in einer Mitteilung.

Das Projekt viaVelo.sg hätte eigentlich erst im Sommer starten sollen. Aufgrund der Corona-Notlage wurde es aber vorgezogen. Das Einkaufen in der Stadt solle somit gefördert werden: «Geschäfte können ihrer Kundschaft einen attraktiven Lieferservice anbieten – und die Kundinnen und Kunden selbst können ohne Auto und ohne das Schleppen von schweren Taschen die Stadt unbeschwert geniessen», sagt Samuel Zuberbühler, Standortförderer der Stadt St.Gallen.

Bestellung via App erst im Sommer

Und so funktioniert es: Kundinnen und Kunden geben ihre Taschen im Geschäft ab und lösen via App die Lieferung direkt selbst aus. Diese App ist allerdings noch in Entwicklung und die Lancierung auf Sommer 2020 geplant. «Da wir mit den Planungen für den Dienst schon sehr weit fortgeschritten sind, insbesondere was die Abläufe betrifft, können wir dieses Angebot bereits ab sofort den Geschäften in der Innenstadt anbieten. Der einzige Unterschied ist, dass nicht die Kundschaft via App die Lieferung auslöst, sondern das Geschäft via Online-Formular», sagt Tobias Winiger, Projektleiter der AGGLO St.Gallen-Bodensee.

Testlauf im Manor erfolgreich

«Für Manor dürfen wir bereits seit zwei Wochen Einkäufe via Velo innerhalb der Stadt ausliefern. Mitarbeitende nehmen telefonisch die Bestellungen entgegen und gehen quasi für die Kunden einkaufen. Das hat sich bewährt. Die Kundinnen und Kunden haben so keine langen Lieferfristen und erhalten die Bestellung noch am selben Tag», sagt Sebastian Schefer vom St.Galler Velokurier «Die Fliege».

Pro Lieferung bezahlt das Geschäft fünf Franken, einen Drittel der Kosten. «Die Stadt St.Gallen unterstützt die Geschäfte in dieser ausserordentlichen Situation nicht nur mit dem ab sofort funktionierenden und nachhaltigen Lieferservice, sondern finanziert auch die verbleibenden zwei Drittel der Kosten pro Lieferung über den Energiefonds», sagt Karin Hungerbühler, Co-Leiterin der Dienststelle Umwelt und Energie der Stadt St.Gallen. Dieses Angebot gilt allerdings nur, bis der Bund die aktuellen Massnahmen entschärft.