Auf dem Bodensee gilt eine Promille-Obergrenze von 0.8. Das ist mehr als im restlichen Verkehr und auch auf den meisten anderen Schweizer Seen. Natürlich kommt es vor, dass auch diese erhöhte Grenze auf dem See manchmal überschritten wird. So wie am Samstagmittag in Staad.

Mit 2,1 Promille ein Boot geklaut

Die Kantonspolizei St.Gallen wurde auf einen Mann aufmerksam gemacht, der über dem Steuer eines Motorboots schlief. Das Motorboot war auf Grund gelaufen und hatte Leck geschlagen. Der Schaden am Boot war wohl eine Folge des übermässigen Alkoholkonsums: Der 38-jährige Deutsche war sturzbetrunken. Beim Blastest kam er auf rund 2,1 Promille.

Trotzdem konnte der Mann noch einvernommen werden, berichtet die Kantonspolizei St.Gallen. Das Boot habe der Mann demnach in Österreich, wo er seinen Wohnsitz hat, entwendet.

Kein Bootsführerschein

Dass der Deutsche mutmasslich weder über die Promille-Obergrenze, noch über die richtige Bootsführung Bescheid wusste, ist darüber hinaus kein Zufall. Er verfügt nämlich nicht über eine gültige Fahrerlaubnis.

Der 38-jährige musste eine Blut- und Urinprobe abgeben. Die weitere Ermittlung – vor allem in hinsichtlich des Bootshalters – erfolgt in Zusammenarbeit mit den östereichischen Behörden.

