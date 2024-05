Stadt erwägt Massnahmen – letztes Jahr für die berühmten Rorschacher Schwäne?

Seine Bemerkung ist purer Sarkasmus und zeigt dennoch, wie wichtig die «dummen Schwäne» den Einheimischen geworden sind. Manche kommen jeden Tag mehrfach her, um den Vögeln zuzusehen. So wie ein ebenfalls anwesender Herr mittleren Alters. Er sagt, dieses Jahr werde es wohl nichts mehr mit dem Nachwuchs. Die drei verbliebenen Eier im Nest hält er für Blindgänger.

Es sei deshalb sinnvoller, das Nest professionell durch den Wildhüter anheben und sichern zu lassen. Ob damit dem Schwan auch ein Gefallen getan wird, wagen Falk und Calderara zu bezweifeln. So ein Eingriff bedeutet Stress. Trotzdem kommen die Schwäne zurück, weil sie ihren Nachwuchs am Ende durchbringen.

Sehr spät dran

Zumindest dieses Jahr ist das den Schaulustigen noch relativ egal. Genauso wie die Tatsache, dass es am Bodensee zu viele Schwäne gibt. Alles was zählt ist, dass es auch dieses Jahr Nachwuchs gibt. Am Montag Mittag waren noch drei Eier übrig, am Morgen waren es deren vier. Die Schwäne dürften eines der nicht befruchtetet entsorgt haben.