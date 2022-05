Stadt St.Gallen dünnt Busangebot mit Fahrplan 2023 aus

Fahrplanänderung; Öffentliches Verfahren

Am Mittwoch wird im Internet der Entwurf des Fahrplans 2023 publiziert. Ebenfalls im Internet werden die Veränderungen gegenüber heute veröffentlicht. Mit der Publikation der Entwürfe startet das öffentliche Fahrplanverfahren auch im Kanton St.Gallen: Nutzerinnen und Nutzer des ÖV können ihre Bemerkungen zum Fahrplan 2023 bis 12. Juni per Internet beim Kanton deponieren. Dieser sammelt sie und legt sie den Transportunternehmen vor. Die Antworten werden im Herbst publik gemacht. Fahrplanwechsel ist wie üblich am zweiten Dezember-Sonntag, in diesem Jahr am 11. Dezember.