Stadt St.Gallen sichert Olma Messen finanzielle Unterstützung zu

Die Olma Messen waren und sind grundsätzlich ein gesundes Unternehmen, sagt Stadtrat Peter Jans bei der Tagung des Stadtparlaments. «Es gab keinen Anlass an der Zukunft der Olma zu zweifeln. Doch dann kam Corona und hat sehr vieles verändert. Für die Olma war es von einem Tag auf den anderen nicht mehr möglich, Erträge zu erwirtschaften.»

Die Olma gehöre zu St.Gallen. Es gebe genügend Gründe, die Olma nicht sterben zu lassen. «Vor dieser Situation ist man im Sommer gestanden.» Die zeitlichen Gründe und die Umstände sollten klar machen, dass man die Verhandlungen nicht in einem grossen Kreis führen konnte. Den Ärger um die Umstände der Vorlage könne er verstehen, es sei aber nicht anders möglich.

Auch an den Strukturen der Genossenschaft könne man in diesem Zeitpunkt nichts mehr machen. Man müsse dies aber angehen. Es könne nicht sein, dass die Stadt einen grossen Teil der Last trage, wenn von der Wertschöpfung doch die ganze Region profitiere. Die Olma brauche nun aber die Unterstützung der Stadt.

Die Stadt hat die Unterstützungsbeiträge mit 43 Ja-Stimmen, 4 Nein-Stimmen und 10 Enthaltungen gutgeheissen.

(red.)