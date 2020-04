Stadtpolizei erlaubt Lebensmittelstände

Einzelne Lebensmittelstände können an Freitagen und Samstagen in St.Gallen während vier Stunden Ware verkaufen. Damit will die Stadtpolizei St.Gallen als Organisatorin der städtischen Märkte, wie zum Beispiel der Bauernmarkt oder Wochenmärkte, die aktuell wegen der Coronakrise nicht stattfinden können, eine Alternative anbieten.

Frische Lebensmittel ab 25. April

«Mit Blick auf die anstehenden Lockerungen hat die Stadtpolizei St.Gallen nun eine Alternative für die weiterhin nicht erlaubten Märkte erarbeitet. So können ab kommenden Freitag, 25. April 2020, jeweils freitags und samstags auf vier, respektive drei öffentlichen Plätzen in der Stadt St.Gallen frische Lebensmittel gekauft werden», schreibt die Stadtpolizei St.Gallen in einer Mitteilung. Die einzelnen Lebensmittelstände, welche sich aus Teilnehmenden des Bauern- und Wochenmarktes zusammensetzen, sind während jeweils vier Stunden, am Freitag von 8 bis 12 Uhr und am Samstag von 9 bis 13 Uhr geöffnet.

Betreiber müssen Schutzkonzept einreichen

Das Angebot wird in dieser Form vorerst bis 11. Mai 2020 bestehen. Für die Zeit danach sei die weitere Entwicklung bezüglich Lockerung des Lockdowns abzuwarten, schreibt die Polizei: «An den einzelnen Lebensmittelständen sind die Hygiene- und Social-Distancing-Regeln einzuhalten. Zudem müssen die Betreiber ein Schutzkonzept einreichen. Die Stadtpolizei St.Gallen bietet diesbezüglich bei Bedarf Unterstützung an.»

Um dieses Angebot trotz Marktverbot zu ermöglichen, sei es wichtig, die Stände in genügendem Abstand aufzustellen. Deshalb wurden sieben Plätze definiert: den Bärenplatz, Grünigerplatz, Gallusplatz, Kornhausplatz, St.Leonhardpark, Vadianplatz und der Platz beim Vadiandenkmal.

St.Leonhardpark und Vadianplatz nicht besetzt

«Nach Rücksprache mit den Teilnehmenden des Bauern- und Wochenmarktes zeigte sich, dass 14 von ihnen an dieser Alternative interessiert sind. Die Zuordnung der Tage sowie der Standplätze erfolgte mittels Losentscheid. Aufgrund des ausgelosten Standplatzes haben sich dann fünf der 14 Interessenten zurückgezogen», schreibt die St.Galler Stadtpolizei. Der St.Leonhardpark und der Vadianplatz fallen aufgrund dessen ganz weg. Auf dem Gallusplatz wird nur am Samstag ein Lebensmittelstand stehen. Von zwei Interessenten wartet die Stadtpolizei St.Gallen aktuell noch auf eine definitive Zu- oder Absage.