Egal ob in der St.Galler Innenstadt, an den Drei Weieren oder am Gübsensee, die St.Galler Stadtpolizei war von Donnerstagabend bis Montag überall präsent. Nebst rund 45 Mitteilungen aus der Bevölkerung kontrollierte die Polizei regelmässig die Naherholungsgebiete und neuralgischen Treffpunkte.

Zwei Geschäfte verzeigt

Viele Meldungen gingen ein, weil gemäss den Anklangenden Richtlinien bei Geschäften oder von Gruppen nicht eingehalten wurden. Nicht immer konnte die Polizei diese Meldungen bestätigen. Über das ganze Osterwochenende wurden zwei Geschäfte verzeigt. Einerseits handelte es sich um eine Waschanlage, welche nicht geschlossen war, andererseits um ein Detailhandelsunternehmen.

Bis Sonntagabend wurden gesamthaft 20 Ordnungsbussen ausgestellt.

Sensibilisierung weiter nötig

«Es zeigte sich aber, dass die erhöhte Präsenz und die damit einhergehende gezielte Sensibilisierung der Bevölkerung weiterhin nötig waren», schreibt die Stadtpolizei St.Gallen in einer Mitteilung.

Dies, nachdem sich die Polizei gegen eine Schliessung der Naherholungsgebiet in St.Gallen entschieden hatte (FM1Today berichtete).

Die Stadtpolizei St.Gallen erhielt für die Kontrollgänge übers Wochenende Unterstützung durch die Polizeidienstkompanie des Zivilschutzes.

Kontrollgänge werden weitergehen

Auch nach dem Osterwochenende verspricht der Wetterbericht viel Sonnenschein und frühlingshafte Temperaturen. Die Stadtpolizei wird daher weiterhin in der Stadt und den Naherholungsgebieten präsent sein und Kontrollen durchführen.