«Ich bin aus allen Wolken gefallen, als ich gehört habe, dass Markus Büchel gekündigt wurde», sagt Daniel Gut, Stadtpräsident von Buchs, auf Anfrage von FM1Today am Montagabend. Am Dienstag meldet sich der Buchser Stadtrat per Medienmitteilung: Der Stadtrat habe die Kündigung und Freistellung mit grossen Bedauern zur Kenntnis genommen. «Markus Büchel hat über viele Jahre die offene Jugendarbeit und die Schulsozialarbeit massgeblich geprägt – und allseits anerkannt Ausserordentliches geleistet, nicht nur für Buchs, sondern für die ganze Region.»

Allerdings kann der Buchser Stadtrat nicht direkt Einfluss nehmen. Denn alle sechs politischen Gemeinden der Region Werdenberg haben den Verein Soziale Dienste Werdenberg (SDW) zur Führung der Sozial- und Suchtberatung und auch des Kompetenzzentrums Jugend (KOJ) für die Region Werdenberg beauftragt. Büchel war Abteilungsleiter des KOJ.

Stadtrat Buchs will Aufarbeitung

«Es ist denn auch der Vereinsvorstand, welcher den auch für den Stadtrat Buchs sehr überraschenden Personalentscheid getroffen hat.» Der Stadtrat betont, er habe Verständnis für das Anliegen, dass die genauen Umstände, die zur Kündigung und Freistellung führten, geklärt werden, heisst es in der Mitteilung weiter und er werde sich im Rahmen seiner Möglichkeiten für eine neutrale und lückenlose Aufarbeitung des Geschehenen einsetzen.

Vorstand der Sozialen Dienst zeigt sich überrascht

Beim Vorstand des SDW zeigt man sich überrascht über den Aufruhr, den die Kündigung verursacht hat. «Es war uns bewusst, dass Eltern und Jugendliche Anteil an der Kündigung nehmen werden», sagt Eduard Neuhaus, Vorstandspräsident der SDW. Wir haben aber nicht erwartet, dass die Reaktionen so gross sein könnte. Neuhaus betont, dass Büchel in der Vergangenheit sicher gute Arbeit geleistet habe. Er deutet an, dass man im Vorstand die Situation nochmals vertieft analysiert: «Man denkt darüber nach, wie es weiter gehen wird.»

CVP findet die Vereinsform des SDW als «ungeeignet»

Inzwischen hat sich auch die CVP zu Wort gemeldet: Die Vereinsform sei ungeeignet für eine Organisation, die ausnahmslos öffentliche Aufgaben erbringe und fast ausschliesslich durch öffentliche Gelder finanziert werde. Die Alternative wäre für die CVP ein Zweckverband.