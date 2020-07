«Tier wird die Betreuung der Fahrzeuge mit einem lokalen Team sicherstellen, welches zurzeit rekrutiert wird», heisst es in der Medienmitteilung der Stadtpolizei St.Gallen. Die Trottis sind mit Wechselakkus versehen und werden jeden Morgen zwischen fünf und sieben Uhr an offiziellen Veloabstellplätzen parkiert.

Die Fahrzeuge dürfen nur an offiziellen Veloabstellplätzen parkiert werden. Kundinnen und Kunden werden regelmässig über gültige Verkehrsregeln und die Sicherheit informiert. Die Tier-Flotte erfüllt alle Bestimmungen des Schweizerischen Strassenverkehrsgesetzes. Das Mobilitätsunternhemn ist bereits in über neun Ländern und in mehr als 65 Städten aktiv. In der Schweiz bietet das Unternehmen seinen Service aktuell in Zürich, Basel, Winterthur und Zug an.

(red.)