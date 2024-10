Standortförderer zur Rietmann-Nachfolge: «Zeigt, dass Innenstadt attraktiv ist»

Als Anfang Jahr publik wurde, dass die Metzgerei Rietmann in absehbarer Zeit schliessen würde, war die Verwunderung gross. Denn besonders das Take-away-Angebot lockte jeden Mittag zahlreiche Leute an. Fragen nach dem Grund für die Schliessung blieben jedoch seitens Rietmann unbeantwortet.

Ein Standort mitten in der Innenstadt. Eine vermeintliche Goldgrube. Und ein Mieter, der dieses Lokal aufgeben wollte.

Ein Mietpreis von 23'000 Franken pro Monat?

Neben der Verwunderung über die Schliessung kam bald einmal Besorgnis auf, ob der Standort wieder besetzt werden könnte. Im «St.Galler Tagblatt» war von einem Mietpreis von 23'000 pro Monat zu lesen. Bestätigt wurde diese Zahl jedoch nicht.

Doch sowohl die Dafema AG, die mit der Suche nach einem Nachmieter betraut wurde, als auch Standortförderer Samuel Zuberbühler gaben sich zuversichtlich, dass der Standort aufgrund seiner attraktiven Lage wieder besetzt werden könnte. Sie sollten recht behalten.

Belebung der Innenstadt

Mit der neu gegründeten Marktgasse 3 AG wurde eine Nachfolgerin gefunden. Diese wird Rietmann als traditionelle Metzgerei weiterführen. Für Samuel Zuberbühler ist dies «ein Zeichen, dass es auch für regionale Ladengeschäfte noch immer attraktiv ist, in der Innenstadt ein Geschäft zu eröffnen».

Auch darüber, dass es weiterhin eine Metzgerei in der Innenstadt geben wird, zeigt sich der Leiter der Standortförderung froh: «Das freut uns sehr. Vor allem vor dem Hintergrund, dass es in den vergangenen Monaten und Jahren immer wieder zu Schliessungen von Metzgereien kam, ist die Eröffnung an der Marktgasse sehr zu begrüssen.» Das Wichtigste sei eine attraktive Nutzung, die zur Belebung der Innenstadt beiträgt.