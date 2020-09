Stau nach Auffahrunfall mit mehreren Fahrzeugen auf der A1

Bei der Autobahneinfahrt Gossau in Richtung Winkeln ist es am Donnerstagmorgen gegen acht Uhr zu einem grösseren Auffahrunfall gekommen. Fünf Fahrzeuge sollen in den Unfall verwickelt sein.

Eine erste Patrouille der Kantonspolizei St.Gallen sei vor Ort, wie Kapo-Mediensprecher Florian Schneider gegenüber FM1Today bestätigt. «Es handelt sich um eine Auffahrkollision bei der Einfahrt Gossau.» Gemäss einer ersten Meldung der Polizei sollen fünf Fahrzeuge in den Unfall verwickelt sein, Verletzte soll es keine geben. Zurzeit staut es auf der Autobahn A1 von Gossau in Richtung St.Gallen. Eine Fahrspur ist gesperrt. Mehr Informationen zur aktuellen Staulage gibt es hier. (red.)