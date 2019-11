Steinacher Gemeindeschreiber kommt in U-Haft

Der Steinacher Gemeindeschreiber kommt nun definitiv in Untersuchungshaft. So hat das Zwangsmassnahmengericht entschieden, schreibt das Tagblatt. Der Mann wurde am vergangenen Dienstag verhaftet. Der 52-Jährige soll mehrere Kinder sexuell missbraucht haben. Dazu wird ihm die Herstellung und Zugänglichmachung von illegaler Pornografie im Internet vorgeworfen.