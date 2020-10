Balgach ist das neue Mörschwil: Mit einem Steuerfuss von 72 Prozent hat die Rheintaler Gemeinde Mörschwil auf dem Ranking der steuergünstigsten Gemeinden überholt. In Balgach sind die Steuern ausserdem mehr als halb so teuer wie in Wartau. Mit einem Steuerfuss von 160 Prozent zahlt man in der Werdenberger Gemeinde am meisten. Mörschwil liegt mit 75 Prozent auf Platz zwei der steuergünstigsten Gemeinden.