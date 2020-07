Stoss-Strasse nach Unfall mit Lieferwagen wieder offen

«Auf der Stoss-Strasse hat sich der Anhänger eines Lieferwagens gekehrt», bestätigt Pascal Häderli, Mediensprecher der St.Galler Kantonspolizei, die Beobachtung eines Leserreporters.

Der 59-jährige Lenker war am Freitag um 8.15 Uhr vom Rheintal her in Richtung Gais unterwegs gewesen. Er blieb unverletzt. Wie genau es zum Selbstunfall kommen konnte, ist noch unklar.

Die Durchfahrt war während der Unfallaufnahme nicht möglich. «Der Anhänger konnte aufgestellt werden, es war kein Abschleppdienst nötig», sagt Häderli. Gegen 10 Uhr wurde die Strasse wieder beidseitig für den Verkehr freigegeben.

(red.)