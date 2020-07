Streetfood-Festival mit Schnitzel-Spiess und schwarzen Glacés

Bei strahlendem Wetter wird am Altstätter Streetfood-Festival alles verköstigt, was das hungrige Herz begehrt: Ausgefallenes wie schwarze Glacés und Schnitzel am Spiess oder bodenständiges wie Burger mit Pommes. «Zu Hause müssten wir selber kochen. Ausserdem können wir mit dem Besuch hier auch noch etwas bewirken», sagt eine Besucherin.

«Die aktuelle Situation ist hart für die Event- und Foodtruck-Branche», sagt eine Verkäuferin. Durch die Lockerungsschritte in der Coronakrise sei zwar vieles wieder möglich, doch die Leute kämen nur zaghaft. Sie und die anderen Foodtruck-Betreiber hoffen deshalb, dass zum Abend hin und am Sonntag noch mehr Gäste den Weg auf die Allmend finden.

(red.)