Streit endet mit Schnittverletzungen – Mann festgenommen

Am frühen Freitagmorgen ist es in einem Club in der Brühltor-Unterführung zu einem Streit gekommen. Drei Männer wurden dabei verletzt, ein 47-jähriger Ägypter wurde festgenommen.

Schwere Gewalttaten jedes Wochenende: "Das muss jetzt aufhören" Wie die Kantonspolizei St.Gallen mitteilt, kam es zwischen einem 28-jährigen Mann und einer jungen Frau zu einer verbalen Auseinandersetzung. Darauf kam es zu einem Gerangel zwischen dem Mann und einem 47-jährigen Ägypter. In den Streit mischten sich mehrere weitere Männer ein, dabei verletzte der Ägypter den 28-Jährigen mit einem unbekannten Gegenstand am Hals und floh. Beim Streit wurde ebenfalls ein 36-Jähriger verletzt und musste ins Spital gebracht werden. Die Stadtpolizei St.Gallen konnte den Mann leicht verletzt an der Rorschacherstrasse festnehmen. Die Kantonspolizei St.Gallen hat die Ermittlungen aufgenommen. (red.)