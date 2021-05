Zum Streit kam es an der Speicherstrasse in der Wohnung einer 31-jährigen Frau und ihrem 30-jährigen Freund. Zwei dem Paar bekannte Männer im Alter von 28 und 32 Jahren haben an der Tür geklingelt und wollten in die Wohnung. «Das Paar wollte die beiden zuerst nicht hineinlassen», sagt Hanspeter Krüsi, Mediensprecher der Kantonspolizei St.Gallen, gegenüber FM1Today. Nach einiger Zeit wurde die Türe dann doch geöffnet und es sei zu einer «massiven» Auseinandersetzung gekommen. Eine aussenstehende Person rief den Notruf.

«Gesundheitszustand sehr kritisch»

Beim Streit sei der Wohnungsmieter mit einem Beil auf einen anderen Mann losgegangen. «Dieser hat seinerseits ein Messer gezückt und den Wohnungsmieter sehr schwer verletzt.» Beim Streit wurden alle vier Personen verletzt, ein Mann unbestimmt, ein weiterer Mann sowie die 31-jährige Freundin leicht. Alle Personen wurden ins Spital gebracht. «Mittlerweile ist nur noch der Wohnungsmieter im Spital. Er ist nach wie vor schwer verletzt, sein Gesundheitszustand ist kritisch», so Krüsi. Die anderen beiden Männer konnten von der Kantonspolizei St.Gallen festgenommen werden.