Sturm mischt Rorschach auf – Feuerwehr mehrmals ausgerückt

Der Ex-Hurrikan Kirk bringt heftigen Wind und Regen in die Schweiz. In der Nacht auf Donnerstag stürmte es im Flachland mit Windgeschwindigkeiten von 60 bis 90 km/h. Die Feuerwehr hatte in Rorschach alle Hände voll zu tun. Gröbere Schäden oder Verletzte gab es keine.