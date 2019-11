Das Dorfzentrum und der Grand Resort in Bad Ragaz werden jeweils bei einer Lichterfeier inklusive Königspaar weihnachtlich erleuchtet. Die diesjährige Anlass, der heute Samstag mit über 2000 Personen hätte stattfinden sollen, musste jedoch wegen der Sturmwarnung abgesagt werden, teilt Bad Ragaz Tourismus mit.

Kinderlichtzug am Sonntag

Am Sonntag findet ein Alternativprogramm statt, wie es weiter heisst. Beim Dorfbad startet um 11 Uhr ein Weihnachtsmarkt mit «Päcklisunntig» in den Geschäften. Um 16.30 Uhr werden die Lichterkönigin und der Lichterkönig mit Kinderlichtzug im Dorfbad erwartet. Dann öffnet auch der Christkind-Briefkasten. «Wir hoffen, so die Weihnachtszeit in Bad Ragaz dennoch gebührend einläuten zu können», sagt Rosa Ilmer, Präsidentin Bad Ragaz Tourismus. Für die Besucherinnen und Besucher gibt's kostenlosen Glühwein, Punsch und Schenkeli.

Es bleibt föhnig

Die FM1-Meteorologen von Meteonews hatten für heute Samstag «starken mit stürmischen Föhn» vorausgesagt. Die Temperaturen betragen am Nachmittag in Buchs und Sargans 17 bis knapp 20 Grad. Auch am Sonntag bleibt es im Churer Rheintal und im Sarganserland föhnig – sonst ist im Flachland wenig Wind zu erwarten.