Die Wiler Stadtpräsidentin Susanne Hartmann (CVP) schafft es überraschend im ersten Wahlgang in die St.Galler Regierung. Die vier bisherigen Regierungsräte werden wiedergewählt. Bei den Kantonsratswahlen legen die Grünen Parteien deutlich zu.

Die Grünen und die Mitteparteien gehen gestärkt aus den St.Galler Kantonsratswahlen hervor, während die SVP und die FDP Sitze verlieren und ihre bisherige Mehrheit im 120-köpfigen Parlament einbüssen. Die neue Sitzverteilung lautet: SVP 35 (-5), CVP 27 (+1), FDP 22 (-4), SP 19 (-2), Grüne 9 (+4), Grünliberale 6 (+4), EVP 2 (+2). Die Wahlbeteiligung betrug 33,7 Prozent. Die Grünen können dank der Sitzgewinne in Zukunft eine eigene Fraktion bilden. Die GLP verpasste dieses Ziel knapp. SP verliert zwei Sitze Mit dem Wahlausgang korrigiert sich der Rechtsrutsch von 2016. Damals hatten SVP und FDP zusammen neun Sitze gewonnen und gemeinsam die absolute Mehrheit im Kantonsrat erlangt. Nun bleiben ihnen noch 57 Sitze. Die SP verliert zwei Sitze und kommt noch auf 19. «Gemeinsam mit den Grünen haben wir aber gewonnen», sagt Max Lemmenmeier, St.Galler SP-Präsident. Der CVP, die vor vier Jahren Federn lassen musste, gelang eine Trendwende. Ebenso konnten die Grünliberalen ihre Verluste von 2016 mehr als wettmachen. Die EVP kehrt nach vier Jahren ins Parlament zurück. Sie gewann je einen Sitz in den Wahlkreisen Werdenberg und St.Gallen. Kein Comeback gelang der BDP, die 2016 ihre zwei Sitze verloren hatte. Wie schon bei den Nationalratswahlen im vergangenen Herbst legten Grüne und GLP deutlich zu. Sie gewannen je vier Sitze, vorwiegend in den grösseren Städten St.Gallen, Wil, Rapperswil-Jona (Wahlkreis See-Gaster) und Rorschach, daneben auch im Rheintal. Die CVP gewann im Sarganserland und in Wil, verlor aber in St.Gallen einen Sitz.

Prominente Abgewählte Einige bisherige Kantonsräte haben am Sonntag die Wiederwahl nicht geschafft. Max Lemmenmeier, Parteipräsident der kantonalen SP, ist der bekannteste Abgewählte. Im Wahlreis St. Gallen sind mit Karl Bürki, Etrit Hasler und Max Lemmenmeier gleich drei SP-Kantonsräte abgewählt worden. Ein namhafter Parlamentarier, der die Wiederwahl verpasste, ist auch Felix Bischofberger. Er ist erster Ersatz bei der CVP im Wahlkreis Rorschach. Bischofberger sass seit 16 Jahren im kantonalen Parlament. Dominic Büchler, seit 2015 im Kantonsrat, erreichte mit 2118 Stimmen durchaus ein gutes Resultat im Wahlkreis Werdenberg. Es fehlten ihm aber drei Stimmen auf Parteikollege Sascha Schmid, der die Wiederwahl auf der SVP-Liste schaffte. Abgewählt wurde auch der Gemeindepräsident von Sargans: Jörg Tanner war seit 2012 für die Grünliberalen im Amt. Auch SVP-Politiker Peter Haag aus Schwarzenbach verliert sein Kantonsratsmandat. Seinen Sitz räumen muss auch Erich Baumann. Der FDP-Politiker wurde nach einer Amtsdauer wieder abgewählt. Gleich erging es auch seinem Parteikollegen Alexander Bartl. Der Anwalt aus Widnau erhielt nicht genügend Stimmen für die Wiederwahl. Abgewählt wurde bei der FDP auch Elisabeth Brunner-Müller. Die Krankenpflegerin war seit 2016 im Rat.

Grüne: «Sitzzahl fast verdoppelt» «Wir dürfen uns über neun statt fünf Sitze freuen, wir haben die Sitzzahl damit fast verdoppelt, das ist ein super Gefühl», sagt Thomas Schwager, Präsident der Grünen St.Gallen. «Ich gebe zu, dass es für uns besonders erfreulich ist, die Sitze von der bürgerlichen Seite abgezügelt zu haben.» Die SVP verlor in den Wahlkreisen St.Gallen, Wil, See-Gaster und Werdenberg je einen Sitz, während die FDP in Wil, Rorschach und See-Gaster zu den Verlierern gehört. Die SP büsste in St.Gallen und Wil je ein Mandat ein. SVP: «Mit grösserem Verlust gerechnet» Walter Gartmann, Präsident der St.Galler SVP, hatte mit mehr Verlusten gerechnet, wie er im Interview mit TVO einräumt. «Nach den nationalen Wahlen im Herbst hatte ich damit gerechnet, dass länger auf der Grünen Welle geritten würde. Fünf verlorene Sitze sind viel, aber mit 35 Sitzen können wir eine genauso konsequente und ehrliche Politik betreiben.» Stark vertreten im neuen Kantonsrat ist der St.Galler Stadtrat: Neben Stadtpräsident Thomas Scheitlin (FDP) und Sonja Lüthi (GLP, beide bisher) gehören neu auch die beiden SP-Mitglieder der Exekutive Peter Jans und Maria Pappa dem Kantonsrat an. Prominenter Abgewählter ist SP-Kantonalpräsident Max Lemmenmeier. (sda/lag) Das Wichtigste der St.Galler Wahlen in Kürze: Regierungsratswahlen: Susanne Hartmann (CVP) schafft es überraschend im ersten Wahlgang in den Regierungsrat. Die vier bisherigen Regierungsräte Bruno Damann (CVP), Marc Mächler (FDP), Stefan Kölliker (SVP) und Fredy Fässler werden (SP) wiedergewählt. Beni Würth (CVP), Martin Klöti (FDP) und Heidi Hanselmann (SP) traten nicht mehr an.

Für die verbleibenden zwei Regierungsratssitze ist am 19. April ein zweiter Wahlgang nötig.

