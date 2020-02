Die Firma Swiss Windows AG mit Hauptsitz in Mörschwil und Werken in Steinach und Müllheim ist pleite. Rund 170 Mitarbeitende müssen sich eine neue Arbeit suchen. Die Mitarbeitende haben am Mittwochmorgen vom Konkurs erfahren.

«Alle Mitarbeitenden wurden entlassen», sagt ein Angestellter der Firma zu FM1Today. «Jetzt stehen wir auf der Strasse und sind nicht mal sicher, ob wir diesen Monat überhaupt einen Lohn bekommen.» Er sei extrem enttäuscht und verzweifelt, sagt der 55-jährige Mitarbeiter, der in Müllheim und Mörschwil gearbeitet hat. «Meine Zukunft ist völlig ungewiss.» Die Auftragslage der Swiss Windows war offenbar nicht sehr gut. «Wir hatten aber alle die Hoffnung, dass die Firma überleben kann.» Das St.Galler Amt für Arbeit und Wirtschaft bestätigt: «Wir haben seit Mittwochmorgen Kenntnis, dass die Swiss Windows sich im Konkursverfahren befindet», heisst es beim St.Galler Amt auf Anfrage von FM1Today. Aktuell laufe eine Krisensitzung mit der Geschäftsführung. Swiss Windows hat den Hauptsitz in Mörschwil, sowie Werke in Steinach und Müllheim im Kanton Thurgau. Die Firma beschäftigt gemäss Webseite 170 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Von der Geschäftsführung der Swiss Windows war für FM1Today bis jetzt niemand erreichbar. (red.)