Mitten in St.Gallen an der Webergasse 5 gab es während etwa einem Jahrzehnt auf 1000 Quadratmetern und vier Etagen Männerbekleidung zu kaufen. Im September 2009 zog der Herren-Globus damals an diesem Standort ein. Jetzt, knapp 15 Jahre später, soll es dort statt Mänteln, Schuhe und Hosen, Smartphones, Ladekabel und Handyabos zu kaufen geben. Am Samstag, 30. März, eröffnet ein zweistöckiger Swisscom-Shop.

Neugasse-Shop verschwindet

Die Eröffnung an der Webergasse bedeutet die Schliessung des Shops an der Neugasse. «Wir können an eine Top-Lage in St.Gallen umziehen», heisst es seitens des Telekommunikationsunternehmens, das sich entsprechend zufrieden mit den neuen Räumlichkeiten zeigt. Treue Kundinnen und Kunden der Swisscom in der Stadt St.Gallen wissen, dass es noch ein weiteres Geschäft im Neumarkt gibt. Dieses bleibe weiterhin bestehen.

Aktuell sei Swisscom dabei, die gemieteten Flächen im Erdgeschoss, ersten und zweiten Obergeschoss auszubauen. «Die Büroflächen im dritten und vierten Stock sowie die Maisonette-Wohnungen werden demnächst ausgeschrieben», teilt die Swiss Life Group als Eigentümerin der Liegenschaft auf Nachfrage mit. Sie suche ihre Mietenden anhand der finanziellen Tragbarkeit, der Erfahrung, dem passenden Konzept und dem Image aus, mit dem Ziel, das Mietverhältnis langfristig gegenseitig attraktiv zu halten.