Tablets werden im Wittenbacher Kindergarten, in welchem Symela Müller arbeitet, bereits seit Jahren genutzt. «Wir haben pro Klasse zwei Tablets, welche wir regelmässig einsetzen», so Müller. Für viele Kinder seien die Tablets aber nichts Neues.

So lernen die Kinder, dass das Tablet nicht nur für Youtube-Videos oder Gaming da ist, sondern auch als praktische Erleichterung im Alltag eingesetzt werden kann. «Es gibt Kinder, welche gerne auf Papier malen und andere, die gerne auf einem Tablet malen – so wird die Feinmotorik verbessert und die Kinder stehen vor neuen Herausforderungen.»

Was hältst du davon, wenn im Kindergarten Tablets genutzt werden? Super, so lernen die Kinder den Umgang damit schon früh. In diesem Alter sollten die Kinder lieber in der Natur spielen. Mir ist das egal.

«Kindergarten zu früh»

In den Kindergarten kommt man im Alter von vier bis fünf Jahren. Eine Auseinandersetzung mit Tablets und anderen elektronischen Geräten bereits in diesem Alter wird durchaus auch kritisch gesehen. «Ich finde Tablets im Kindergarten zu früh», sagt Manuela Ronzani. Sie ist für die SVP im Stadtparlament und in der Bildungskommission.

Empfohlen sei der Einstieg in die Welt der elektronischen Medien im ersten Schulzyklus – und dieser umfasst die ersten beiden Schuljahre: «Das reicht meiner Meinung nach. Im Kindergarten sollte man mit ihnen ohne Pflanzen-App in den Wald gehen. Mit Tablets kommen sie auch so in Kontakt, als Teil des Unterrichts ist das noch nicht nötig.»