Tankstelle mit Waffe ausgeraubt – Täter flüchtig

Am Mittwochabend kam es in Wittenbach zu einem Raubüberfall auf eine Tankstelle. Die Täter bedrohten die Verkäuferin mit einer Handfeuerwaffe und flüchteten danach in unbekannte Richtung. Die Kantonspolizei St.Gallen sucht Zeugen.

Verletzt wurde beim Vorfall niemand. © Kapo SG