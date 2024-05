TCS kritisiert Stadt St.Gallen wegen Tempo-30-Offensive

Verwirrung um neue 30er-Zone in St.Gallen – was gilt denn nun?

Tempo 30 am Oberen Graben: Stadtparlamentarier spricht von «Ideologie»

Kanton bricht Tempo-30-Projekt ab – Stadt will Vorhaben trotzdem vorantreiben

Die Zahlen sind klar – und die Meinung der TCS Sektion St.Gallen-Appenzell Innerrhoden genauso: Tempo 30 kommt beim Volk nicht an. Trotzdem führt die Stadt St.Gallen immer mehr 30er-Zonen ein. Es folgt Kritik. «Wir stören uns am Verhalten der Stadt St.Gallen. Man ignoriert den politischen Willen des Kantonsrats sowie des Bundesparlaments – und insbesondere den Willen des Volkes», so Marcel Aebischer, Präsident TCS Sektion St.Gallen-Appenzell Innerrhoden.

Zwei Studien aus den Jahren 2023 und 2021, welche der TCS in Auftrag gegeben hatte, zeigen, dass zwei Drittel der Schweizer Bevölkerung Tempo 30 innerorts grösstenteils ablehnt. Auch der Kanton St.Gallen hat ein Konzept mit vorwiegend Tempo 30 wieder verworfen.

Stadtrat hält an Kurs fest

Der Stadtrat hält trotzdem an seinem Kurs fest: «Wir spüren immer mehr das Bedürfnis aus den Quartieren und aus der Politik. Darum werden wir diesen Weg weiterverfolgen», sagt Stadtrat Markus Buschor, Direktor Planung und Bau St.Gallen, gegenüber TVO.