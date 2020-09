Der Grippe-Tee von Pfarrer Künzle ist zurzeit so beliebt wie noch nie. «Seit dem Ausbruch von Covid-19 verkaufen wir viermal mehr Grippe-Tee als in den Jahren zuvor. Ausserdem ist der Tee mittlerweile weit über das Sarganserland bekannt», sagt Hüppi. Dass zurzeit ein Tee-Boom besteht, bestätigt Markus Kressig, Geschäftsführer der Kressig-Drogerie in Bad Ragaz, der für den Verein die getrockneten Zutaten organisiert. «120 Kilogramm heilende Kräuter haben wir seit Covid-19 bestellt – deutlich mehr als sonst.»

«Tee kann Coronavirus bekämpfen»

Ein Verkaufsschlager ist der Tee deshalb, weil man ihm eine heilende Wirkung zuschreibt. Vor 100 Jahren starben in der Schweiz über 25'000 Personen an der spanischen Grippe – aber niemand im sanktgallischen Wangs. Das hat man der Erzählung nach dem Kräutertee zu verdanken. «Pfarrer Künzle arbeitete zu jener Zeit in Wangs und verpflichtete die Bewohner, täglich eine Tasse seines Kräutergemischs zu trinken», so Hüppi. Er ist überzeugt: «Der Tee kann auch das Coronavirus bekämpfen.»