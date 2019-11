«Es ist unverständlich und schockierend», sagt eine Passantin in Steinach zu TVO. Die Rede ist vom Gemeindeschreiber, der am Mittwochmorgen an seinem Arbeitsplatz verhaftet wurde. Ihm werden sexuelle Handlungen mit Minderjährigen vorgeworfen.

«Ich habe selbst Kinder und deshalb beschäftigt es mich noch sehr», sagt ein weiterer Passant. Auch die Stimmung bei der Gemeindeverwaltung ist gedrückt. Der Gemeindepräsident will nicht vor die Kamera stehen. Der Schock sitze noch zu tief, liess er dem Ostschweizer TV-Sender TVO ausrichten.

