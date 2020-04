«The Voice»-Gewinner veröffentlicht erste Single

Er ist die neue Stimme der Schweiz: Remo Forrer, 18 Jahre, aus dem sanktgallischen Hemberg. Er sang sich in die Herzen der Schweizer und brachte somit den Titel «The Voice of Switzerland» ins Toggenburg. Mit dem Sieg der Casting-Show hat sich für Remo einiges verändert.

«Fühle mich noch nicht wie ein Star»

«Es ist schon ein bisschen so, als wäre man über Nacht zum Star geworden. Täglich erreichen mich viele Nachrichten und auch die Leute im Dorf gratulieren mir, wenn ich kurz mit dem Hund rausgehe», sagt Remo Forrer. Wirklich als Star fühle er sich jedoch noch nicht. Die Umstände liessen dies noch nicht zu: «Wegen der Coronakrise fand das Finale ohne Publikum statt. Wahrscheinlich wäre auch die Präsenz in den Medien ohne Corona höher gewesen. Wir haben aber trotzdem das Beste daraus gemacht.»

«Ich wusste sofort, dass ich den Song singen will»

So ist auch kurz nach Remos Sieg seine erste eigene Single entstanden. Der Song «Home" stammt aus der Feder von Noah Veraguth, Sänger der Band Pegasus und Remos Mentor in der Casting-Show. «Ich kann mich noch genau an den Moment erinnern, als ich den Song zum ersten Mal gehört habe. Noah und ich waren noch vor dem Finale im Studio und schon als ich die ersten Töne gehört habe, überkam mich ein ganz spezielles Gefühl. Ich wusste, dass ich diesen Song unbedingt singen will. Und nun ist es soweit. Eine Wahnsinssfreude», sagt Remo.

Es soll für Remo aber nicht bei diesem einen Song bleiben: «Der Song mit Noah ist ein Ansporn für mich. Ich will jetzt auch selber mehr eigene Lieder schreiben. Die Messlatte liegt mit Home sehr hoch und ich hoffe, dass ich dies auch mit meinen eigenen Songs erreichen kann.»