Locarno, Toronto, St. Petersburg, Spanien, Schweden, bald Florenz und Amsterdam: Regisseur Lasse Linder reist gerade um die halbe Welt und erlebt die spannendste Zeit seines Lebens. Seine Bachelorarbeit, der 18-minütige Kurzfilm «Nachts sind alle Katzen grau», macht in der Filmwelt die Runde, nachdem der 25-Jährige damit den Hauptpreis am bedeutenden Internationalen Filmfestival in Toronto gewonnen hat.

«Im Leben nicht damit gerechnet»

In Toronto traf er die weltbekanntesten Regisseure und Filmschaffenden und setzte sich mit seinem zweiköpfigen Filmteam gegen 4500 Mitbewerber durch. Der Preis macht seinen Film oscarnominationsfähig. «Ich rechne zwar nicht damit, aber rein theoretisch könnte ich für einen Oscar nominiert werden.» Lasse Linder bleibt realistisch. Von 90 Filmfestivalgewinnern, wovon Linder einer ist, werden letztlich nur fünf für einen Oscar nominiert.

Holländer entdeckten den Rheintaler

Erst im August feierte «Nachts sind alle Katzen grau» in Locarno Weltpremiere. Dann ging alles relativ schnell. Nächste Woche ist der preisgekrönte Film bereits mehrfach an den Internationalen Kurzfilmtagen in Winterthur zu sehen.

Neben finanzieller Unterstützung vom Schweizer Radio und Fernsehen, der Hochschule Luzern und der Rheintaler Kulturstiftung hat er seinen Erfolg vor allem einem holländischen Film-Distributoren zu verdanken. «Er ist dafür verantwortlich, dass mein Kurzfilm an allen Festivals zu sehen ist», sagt Linder.