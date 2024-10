Hierzulande soll der Frauenfussball durch die EM im nächsten Jahr zusätzlichen Schub erhalten. Das Turnier, das am 2. Juli 2025 beginnt, findet in acht Schweizer Städten statt – darunter auch St.Gallen.

Nein, die Spiele der Schweiz in der Gruppenphase finden in Basel, Bern und Genf statt.

Fest steht, dass ein Spiel der Gruppe C am Freitag, 4. Juli, und zwei Spiele der Gruppe D am Mittwoch, 9. Juli, und Sonntag, 13. Juli, in St.Gallen stattfinden. Wer sicher dabei sein will, kann sich bereits ab dem 1. Oktober Tickets sichern.

Wie viel kosten die Tickets?

Anders als etwa bei den Männern sind die Eintrittspreise für eine Endrunde moderat gehalten. In der günstigen Kategorie kostet ein Ticket 25 Franken, in der teureren 40 Franken. Zum Vergleich: Bei der EM der Männer in Deutschland kosteten die Tickets in der Vorrunde bis zu 200 Euro.