Erst rund ein Viertel der Bevölkerung hat das Wahlcouvert für die Gesamterneuerungswahlen im Kanton St.Gallen abgegeben, zeigt eine Umfrage von FM1Today bei einigen Stadtverwaltungen. Die Wahlbeteiligung von aktuell 22 Prozent in Sargans beispielsweise verwundert sehr: «Verglichen mit den vergangenen Jahren ist das eine extrem tiefe Beteiligung», sagt Urs Becker, Gemeindeschreiber in Sargans. «Bei den letzten Erneuerungswahlen war die Beteiligung zu dieser Zeit zehn Prozent höher.»

Schwachen Wahlkampf geführt

Die Vergangenheit hat gezeigt, dass nationale Wahlen in der Regel beliebter sind. Bei kantonalen Wahlen liegt die Wahlbeteiligung im Schnitt bei 40 Prozent. Bei den nationalen bei rund 50 Prozent.

Zudem sei der Wahlkampf dieses Mal «kein Wahnsinn» gewesen, sagt Antenen. Der Wahlkampf wurde hauptsächlich auf Social Media geführt.

Frauen und Mitte-Grün könnten profitieren

Politexperte Reto Antenen vermutetet, dass Personen, die nur ab und zu an die Urne gehen, diese Wahl auslassen werden. Entscheidend sei nun, welche Parteien wie viele ihrer Stammwähler mobilisieren können. «Das sind vermutlich die Mitte-Grün-Parteien und die Frauen. Ich vermute, dass sie die Profiteure der tiefen Wahlbeteiligung sind.» Im Gesamtresultat erwartet der Politexperte aber keine grossen Veränderungen.

Wahlbeteiligung einiger St.Galler Städte (Stand 4. März):

Sargans 22 Prozent Rapperswil-Jona 30 Prozent Stadt St.Gallen 24.6 Prozent Wil 24.5 Prozent Wattwil 23 Prozent

Grosse Abstimmung fehlte

Die Vergangenheit hat zudem gezeigt, dass Abstimmungen, die auf Wahlsonntage fallen, einen mobilisierenden Effekt haben. An der Kantonsratswahl 2016 zum Beispiel gingen wegen der Durchsetzungsinitative über 45 Prozent der Stimmberechtigten St.Galler an die Urne. In den Kantonsratswahlen 2004 bis 2012 stieg die Beteiligung von 34.5 auf 37.6 Prozent leicht an.