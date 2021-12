Die 58-jährige Frau war an einem Freitag im Juni zu Fuss in Rorschacherberg unterwegs, als sie tödlich von einer Wickelmaschine für Siloballen getroffen wurde. Die Frau wurde beim Unfall schwer verletzt, verstarb noch vor Ort an ihren Verletzungen. Obwohl der Bauer, der das Fahrzeug gelenkt hatte, den Unfall nicht absichtlich verursacht hatte, sieht die Staatsanwaltschaft eine Schuld beim 71-Jährigen, wie «20 Minuten» schreibt.