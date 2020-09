An der Speicherstrasse 24 in St.Gallen kam es am Mittwochnachmittag zu einem Grosseinsatz der Stadt- und Kantonspolizei. «Grund ist ein schwerer Fall häuslicher Gewalt», sagte Florian Schneider, Mediensprecher der St.Galler Kantonspolizei.

«Es muss davon ausgegangen werden, dass eine Bewohnerin von einem bislang unbekannten Mann attackiert wurde», heisst es von der Staatsanwaltschaft.

Im Zuge des Polizeieinsatzes kam es zum Schusswaffeneinsatz durch die Stadtpolizei St.Gallen. Der bislang unbekannte Mann verstarb noch am Tatort, die schwer verletzte Frau wurde durch den Rettungsdienst ins Spital gebracht, wo sie verstarb.

«Ob der Polizist auf den Mann geschossen hat und dieser an den Verletzungen verstorben ist, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen», sagt Regula Stöckli, Stellvertretende Medienbeauftragte der Staatsanwaltschaft.

Neben der Staatsanwaltschaft waren auch die Spurensicherung und die Forensik vor Ort.