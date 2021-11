Der 60-jährige Mann wurde unter dem Auto eingeklemmt und verstarb noch auf der Unfallstelle. Er war am Dienstagnachmittag gemeinsam mit einem 52-Jährigen unterwegs. Die beiden kamen auf der Höhe des Hotels Bergheim von der Strasse ab, fuhren über ein abfallendes Strassenbord und prallten in das Brückengeländer der Tobelbachbrücke. Das Auto stürzte anschliessend in den Tobelbach.

Der 52-Jährige wurde beim Unfall schwer verletzt und musste ins Spital geflogen werden. Wie die Kantonspolizei St.Gallen schreibt, muss noch abschliessend abgeklärt werden, wer den Wagen lenkte. Mutmasslich steuerte der Verstorbene das Auto. Wie es zum Unfall auf der Fäschstrasse gekommen ist, ist ebenfalls noch unklar.

Im Einsatz standen mehrere Patrouillen der Kantonspolizei St.Gallen, die zuständige Feuerwehr sowie der Rettungsdienst und die AP3-Luftrettung.