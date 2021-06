Der Mann war am Samstag von Heiligkreuz nach Sargans unterwegs und überholte auf dem Weg einen anderen Töff. Er kam von der Strasse ab, fuhr auf den rechtsseitigen Grasstreifen, blieb mit dem Lenker im Zaun hängen und kam zu Fall. Dabei wurde der 29-Jährige schwer verletzt. Nach der Erstversorgung flog in die Luftrettung AP3 ins Spital, schreibt die Kantonspolizei St.Gallen.

Die Staatsanwaltschaft ordnete die Entnahme einer Blut-und Urinprobe an. Am Töff entstand Totalschaden in der Höhe von mehreren tausend Franken.