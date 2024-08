Töfffahrer bei Unfall in Lichtensteig schwer verletzt

Der 61-Jährige war kurz nach 14.20 Uhr auf der Wilerstrasse von Wattwil in Richtung Lichtensteig unterwegs. Kurz vor der Einmündung in die Bahnhofstrase kam er mit dem Motorrad von der Strasse ab, überfuhr das Trottoir und prallte in ein Metallgeländer.