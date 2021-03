Der 51-jährige Autofahrer fuhr von Sevelen her auf die Autobahn in Richtung St.Gallen. Zur gleichen Zeit kam ihm ein 53-jähriger Töfffahrer von Liechtenstein her entgegen. Wie die Kantonspolizei St.Gallen schreibt, stiessen die beiden zusammen. Der Töfffahrer wurde beim Unfall am Montagmorgen unbestimmt verletzt. Ein Rettungswagen fuhr ihn ins Spital. Insgesamt entstand ein Sachschaden in der Höhe von über 10'000 Franken. Die Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.