Töfffahrer wird in Bachbett geschleudert und stirbt

Der 42-Jährige fuhr nach einem Halt in der Hulftegg in Richtung Dreien, wie die Kantonspolizei St.Gallen mitteilt. Nach einer langgezogenen Rechtskurve kam er in der folgenden Linkskurve von der Strasse ab und wurde ab dem Motorrad rund zwanzig Meter weit in ein Bachbett geschleudert. Die Rettungskräfte konnten nur noch den Tod des Mannes feststellen.

Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Strecke gesperrt werden. Neben den Patrouillen der Kantonspolizei St.Gallen, standen unter anderem die Feuerwehr Mosnang-Mührüti, die Rettungssanität und die Rega im Einsatz.

Die Kantonspolizei St.Gallen sucht Personen, die den Motorradfahrer bei seiner Fahrt gesehen haben oder Angaben zum Unfallhergang machen können. Wer Angaben zum Vorfall machen kann, wird gebeten, sich beim Polizeistützpunkt Oberbüren unter 058 229 81 00 zu melden.

(red./Kapo SG)