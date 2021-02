«Kenne mich in Erziehung nicht aus»

Es kam einiges zusammen beim Prozess im November 2018 vor dem Kreisgericht in Rorschach. Den Eltern eines knapp zweijährigen Kindes wurde damals vorgeworfen, ihre elterlichen Sorgfaltspflichten verletzt und ihr Mädchen vernachlässigt zu haben. Dies unter anderem wegen ihres Drogenkonsums. Die Vernachlässigung habe zum Tod des Kindes geführt, Behörden fanden die Leiche am 4. August 2015 im Wohnhaus des Paares. Lügen, Ausreden und Widersprüche zogen sich wie ein roter Faden durch den dreitägigen Prozess (FM1Today berichtete). Die Mutter wurde vom Kreisgericht Rorschach zu sechs Jahren Gefängnis verurteilt, der Vater zu fünf. Bei beiden wurde eine bedingt ausgesprochene Geldstrafe zum Vollzug angeordnet.

Berufungsprozess am 19. Februar

Jetzt beantragt der Vater einen vollumfänglichen Freispruch. Die Mutter verlangt grossmehrheitlich Freisprüche, sie sei einzig wegen falscher Anschuldigung zu einer Geldstrafe zu verurteilen. Die Staatsanwaltschaft erhob in beiden Fällen eine Anschlussberufung und beantragt Schuldsprüche wegen vorsätzlicher Tötung sowie höhere Freiheitsstrafen. Der Berufungsprozess findet am Freitag, 19. Februar, am Kantonsgericht St.Gallen statt.