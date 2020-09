Ein 30-jähriger Traktorfahrer fuhr am Sonntag um 16.15 Uhr in Uznach auf der Grynaustrasse Richtung Zentrum zum Bahnübergang. Aus noch unbekannten Gründen übersah er die beiden Töfffahrer, die am Bahnübergang standen.

Der Traktor erfasste die beiden Töffs und ihre Lenker, wodurch diese gegen das vor ihnen stehende Auto gedrückt wurden. Durch die Kollision wurde ein 20-jähriger Töfffahrer unbestimmt verletzt. Er wurde von der Rettung ins Spital gebracht.

Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen beläuft sich auf rund 15'000 Franken.

(red.)