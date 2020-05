Traktor fährt in Auto – Mann verletzt

Sie müssen sich übersehen haben: In Niederbühren fuhr ein Traktor in die Seite eines Autos. Ein 20-Jähriger war am Mittwoch um 13 Uhr mit dem Traktor nach Gossau unterwegs. In Niederbüren wollte er an einer Verzweigung links abbiegen. Dort kam ihm ein 36-jähriger Autofahrer entgegen. Der Traktor prallte in die linke Seite des Autos. Der Autofahrer wurde dabei leicht verletzt. Er begab sich selbstständig zum Arzt. Der Sachschaden an den Fahrzeugen beläuft sich auf über 10'000 Franken, wie die Kantonspolizei St.Gallen mitteilt.

(red.)