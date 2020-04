«Wir sind in den nächsten zwei Wochen ausgebucht», freut sich Jürgen vom Coiffeursalon «Sergio» in St.Margrethen im Gespräch mit FM1Today. Endlich wieder die Kundschaft zu bedienen und sich kreativ auszuleben, sei «traumhaft». «Wir arbeiten alle gerne und wenn man wochenlang in der eigenen Wohnung sitzt und nichts tun kann, ist das eine Katastrophe.»

«Mehr als nur meine Coiffeuse»

Auch die selbständige Coiffeuse Stefanie Klaus aus Gossau darf endlich wieder ihrer Leidenschaft nachgehen: Haare schneiden und sich mit ihren Kundinnen und Kunden auf den neuesten Stand bringen. Ihren Alltag hat sie indes noch nicht zurück: Statt Kaffee und Magazinen gibt es Gummihandschuhe und Mundschutz für sie und ihre Kundschaft. «Stefanie ist mehr als nur meine Coiffeuse, ich hatte es vermisst, unter die Leute zu gehen», freut sich Stefanie Gemperle aus Gossau – eine der ersten Kundinnen am Montag im «Salon Creativo».

«Kontakt mit zwei Metern Abstand»

Nicht nur der Kopf, auch der Balkon und die Terrasse dürfen sich dieser Tage über eine Generalüberholung freuen. So sind beim Blumenland Müller in Kradolf wieder alle Mitarbeitenden aus der Kurzarbeit zurück. Jeweils zu zehnt dürfen die Kundinnen und Kunden die Gärtnerei betreten. «Es ist schön, wieder Kundenkontakt zu haben und den Leuten mit zwei Metern Abstand in die Augen zu sehen», sagt Geschäftsführerin Judith Thalmann gegenüber TVO. Die Kradolferin Andrea Ferrari freut sich genauso: «Irgendwann fällt einem zu Hause die Decke auf den Kopf, jetzt kann ich endlich meine Terrasse machen und etwas in den Garten setzen.»

Am Montag haben auch zahlreiche Autofans ihre Karossen wieder zum Glänzen gebracht. «Es war nicht schön, in einem dreckigen Auto rumzufahren», sagt Velim Bayram, Kunde in der Autowaschanlage des Unternehmens Sonderegger in Herisau.

Doppelter Umsatz bei Autowaschanlage

Die Firma machte vor Corona rund 1000 Franken Umsatz pro Tag – dieser Betrag werde wohl in den nächsten Tagen verdoppelt, so Fabienne Sonderegger, Mitglied der Geschäftsleitung. «Aufgrund der Wetterlage gehen wir davon aus, dass die grosse Nachfrage anhält. Es sind aber wohl keine Massnahmen nötig, um den Verkehr zu regeln.»

(lag)