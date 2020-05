Tresorknacker auf frischer Tat ertappt

Die St. Galler Kantonspolizei hat am Sonntag in Kaltbrunn einen Einbrecher auf frischer Tat erwischt und festgenommen. Der 25-jährige Serbe war gerade dabei, in einem Firmengebäude einen Tresor zu knacken.

Die Polizei hatte eine Meldung über den Einbruch in die Firma erhalten, hiess es in einer Medienmitteilung der Kantonspolizei St.Gallen vom Montag. Der vorerst unbekannte Täter war durch ein Fenster ins Gebäude eingestiegen. Er durchsuchte die Räume im Innern. Als er dabei war, in einem Büro einen Tresor gewaltsam zu öffnen, wurde er von der Polizei überrascht. Beim Einbruch entstand Sachschaden von mehreren tausend Franken. Die Staatsanwaltschaft prüft jetzt gegen den Serben straf- und ausländerrechtliche Schritte.