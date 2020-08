Das Messgerät, das die Töff- und Autofahrer am Stoss auf Lärm sensibilisieren soll, wird neu in der Nähe des sogenannten «Kellersrank» montiert. Auf der berühmten geraden Strecke nach der zweiten Kurve (von Altstätten herkommend) in Fahrtrichtung Gais. Wo Schnellfahrende gerne unangemessen beschleunigen und wo häufig Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt werden, steht ab Freitag das Lärmmessgerät – voraussichtlich drei bis vier Wochen lang.



«Erwartungshaltung war zu hoch»

Die Stadt Altstätten setzt das Pilotprojekt trotz Anwohnerklagen fort. «Wir möchten am neuen Standort mehr Erfahrungen sammeln», sagt Stadtpräsident Ruedi Mattle. Die Erwartungshaltung an das Gerät sei bei der ersten Testphase etwas hoch gewesen. «Das Gerät sensibilisiert die Verkehrsteilnehmenden nur und kann keine Raser verzeigen.» Anders als beim ersten Versuch im Juli am anderen Ende der Stossstrasse suchte die Polizei am neuen Messstandort vorgängig das Gespräch mit den Anwohnern.